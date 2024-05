(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2024

LAVORO, FOTI (FDI): PROPOSTA DI LEGGE PER ARCHIVIARE PRATICA LOTTA DI

CLASSE

“Con buona pace di chi non lo riconosce per sinistra faziosità politica, il

governo Meloni lavora per il rilancio dell’occupazione e per migliorare la

condizione dei lavoratori, con misure serie e concrete. Non a caso,

l’andamento dell’economia italiana e’ migliore di quello di Francia e

Germania, l’occupazione cresce con 300.000 posti di lavoro in più rispetto

al 2023, aumentano i contratti stabili, le madri lavoratrici sono più

tutelate e sostenute. A questi risultati si aggiunga che la Commissione

Lavoro della Camera sta esaminando le proposte di legge sulla

partecipazione agli utili e alla gestione delle imprese, tra cui quelle

presentate dal gruppo di Fratelli d’Italia e quella di iniziativa popolare

della Cisl. Una storica proposta della destra, che ancorché su base

volontaria, archivia la vetusta e fallimentare pratica della lotta di

classe, rappresentando la migliore sintesi della collaborazione tra

lavoratori e datori di lavoro. Il primo maggio, dunque, è una data da

celebrare senza slogan con cui riempirsi la bocca, ma con azioni concrete

come quelle che il Governo Meloni e la maggioranza di centrodestra stanno

portando avanti”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

Roma, 1 maggio 2024

