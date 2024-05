Il ministro Tajani e la ministra Bernini presenti il 1° maggio a Bagnacavallo per la Festa della Cooperazione

(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 01 maggio 2024 Bagnacavallo, 1 Maggio 2024

COMUNICATO STAMPA

Tajani e Bernini in visita alla Festa della Cooperazione di Confcooperative Romagna

Il 1° Maggio il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e la Ministra hanno fatto visita allo stabilimento di Agrintesa di Bagnacavallo per incontrare il popolo delle cooperatrici e dei cooperatori

C’erano anche il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani e la Ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini il 1° Maggio a Bagnacavallo per la Festa della Cooperazione di Confcooperative Romagna.

Il Ministro e la Ministra sono arrivati nella mattinata per salutare le cooperatrici e i cooperatori presenti nello stabilimento della cooperativa Agrintesa, in via Boncellino.

Tajani ha voluto ringraziare per l’invito e ha lodato il lavoro delle cooperative, motore non solo della Romagna ma di tutta l’economia del Paese. Entrambi i ministri si sono trattenuti a Bagnacavallo partecipando anche al pranzo della cooperazione insieme alle autorità presenti, alle cooperatrici e ai cooperatori presenti.

A entrambi è stata donata la ceramica “Madonna dell’alluvione” realizzata dalla Bottega Gatti di Faenza con le argille alluvionate, simbolo di rinascita della Romagna dopo l’alluvione dello scorso maggio.

Il calendario di eventi della Festa della Cooperazione prosegue giovedì 2 maggio a Casa Conti Guidi, con due approfondimenti: alle 17.30 con “In ricordo di Giuseppe e Antonio Tamburini” e alle 20.45 con “L’alluvione in Romagna a un anno dal tragico evento”.