(AGENPARL) – mer 01 maggio 2024 Governo: Cattaneo, escludiamo aumento tasse

“L’opposizione, dal primo momento, ha profetizzato sciagure di ogni genere. Doveva salire lo spread e oggi lo spread è il più basso di sempre degli ultimi anni. La Borsa di Milano è la migliore d’Europa. Il PIL cresce più degli altri paesi della media area euro, mentre prima cresceva sempre e costantemente di meno. Il debito pubblico in termini percentuali sta calando e l’occupazione non è mai stata così alta. Questi sono dati oggettivi. Poi sappiamo che c’è una contingenza internazionale difficile, ma escludiamo un aumento delle tasse. Le tasse con noi non si alzano e non si toccano. Mobilitazione del capitale privato e liberalizzazioni, questo propone una forza liberale come Forza Italia”. Così Alessandro Cattaneo, deputato e responsabile dei dipartimenti di Forza Italia, intervenendo a Di Martedì.

