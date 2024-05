(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 01 maggio 2024 Europee: Tosi, ci rivolgiamo anche a elettorato leghista

“Secondo me Vannacci è un impresentabile. Certe affermazioni, come quella sulle classi separate per i ragazzi meno fortunati, sono orribili. Salvini, a mio avviso, ha fatto un calcolo. Prenderà voti dai no vax, dagli estremisti, da chi è contro lo Stato. Bisognerà vedere quanti voti gli fa perdere perchè è parecchio distante dall’elettorato leghista tradizionale. Quindi, per quanto riguarda la nostra azione in Veneto e nel Nord Italia, spiegheremo che i valori di riferimento dell’autonomia, del buon governo, dell’efficienza, sono patrimonio di Forza Italia. Oggi il Partito del Nord, dal punto di vista dei valori, è solo Forza Italia: è nata ad Arcore, è stata fondata da uno dei più grandi imprenditori che l’Italia e che il Nord abbiano mai avuto. Noi, quindi, ci proponiamo anche all’elettorato leghista. C’è anche il tema del voto utile: se Salvini, oltre a candidare Vannacci, continua a rimanere in Europa con gli estremisti, votare per loro vorrà dire sostenere chi starà fuori dal governo europeo e questo non serve al Paese”. Così Flavio Tosi, deputato di Forza Italia e segretario regionale del Veneto, intervenendo a Omnibus.

