EUROPEE – RADICALI ITALIANI: LA PRESIDENTE DE GRAZIA IN LISTA CON STATI UNITI D’EUROPA

(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 01 maggio 2024 La Presidente di Radicali Italiani, Patrizia De Grazia, sarà candidata alle

elezioni europee con la lista “Stati Uniti d’Europa” nella circoscrizione

Nord Ovest. “È un grande onore e una responsabilità partecipare a queste

elezioni. Come Radicali Italiani, abbiamo partecipato dall’inizio alla

costruzione dell’unica lista in grado di contrastare l’ondata sovranista

che investe l’Europa. Porteremo le nostre idee, le battaglie sui diritti

civili, la difesa dei popoli oppressi. Vogliamo portare in Europa le

bandiere dell’Ucraina, della comunità bielorussa che si oppone a

Lukashenko, di quella iraniana che lotta contro il regime della Repubblica

Islamica, quelle di Taiwan. Siamo a un bivio della storia, è fondamentale

rilanciare con forza una visione unitaria e federalista dell’UE. Siamo

convinti che gli Stati Uniti d’Europa siano l’unica prospettiva concreta in

grado di attuare queste grandi sfide che ci attendono. Ringraziamo Emma

Bonino e Riccardo Magi per la forza con la quale si sono battuti per

realizzare una lista che vuole costruire un’Europa più forte, coesa,

giusta.”

Lo dichiara in una nota Patrizia De Grazia-Presidente Radicali Italiani e

più giovane candidata della lista Stati Uniti d’Europa

*Comunicazione Radicali Italiani*

*Francesco Rosati*

Firma – radicali.it