(AGENPARL) – mer 01 maggio 2024 Europee: Cattaneo, su Meloni sinistra scivola su solito attacco personale

“A me spiace vedere che la sinistra scivola sul solito vizio: attaccare personalmente l’avversario. Giorgia Meloni è la leader della coalizione di centrodestra. Non è del mio partito, ma come si fa a non riconoscerle la capacità di essere partita da sola, dalla Garbatella, alla periferia di Roma, e di essere arrivata senza padrini, col suo impegno, con la militanza politica, ad essere Presidente del Consiglio? Questa è una bella storia italiana. Alla sinistra piacerebbe avere una leader come Giorgia Meloni”. Così Alessandro Cattaneo, deputato e responsabile dei dipartimenti di Forza Italia, intervenendo a Di Martedì. “La garanzia migliore di continuità e di futuro per questo governo – ha proseguito – è che finché ci sono due leader come Schlein e Conte, noi andremo avanti tranquilli per tre anni e mezzo. Lo vedremo alle elezioni europee. Non vedo l’ora di parlare di contenuti. Noi di Forza Italia abbiamo contenuti europeisti, liberali in economia, vogliamo la difesa europea comune. Serve più Europa per riuscire ad avere quella forza politica che ci faccia vincere le sfide globali. Quella dell’Ucraina, quella di Israele, quella dell’economia”. L’obiettivo, ha concluso, è avere un “un centrodestra europeo” che vinca contro “la follia ambientalista, e non solo, della sinistra” e avere un governo più forte, europeo, che si presenti al mondo”.

