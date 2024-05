(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 01 maggio 2024 EUROPEE, BARBERA (PRC): “DAL QUOTIDIANO LIBERO VERGOGNOSE LISTE DI

PROSCRIZIONE CONTRO “PACE TERRA DIGNITA'”

“Vergognosa iniziativa da parte del quotidiano Libero che sul suo sito ha

pubblicato una lista di proscrizione, compilata con i nomi di alcuni

candidati della nostra lista “Pace Terra Dignità”, sulla quale si chiede ai

lettori di votare il peggiore. Tra i candidati, non solo il nostro

segretario nazionale, Maurizio Acerbo, ma anche Vauro Senesi, Ali Rashid,

Piergiorgio Odifreddi, Pino Arlacchi, Ginevra Bompiani, Paolo Rossi. Tutte

persone rispettabilissime che hanno deciso di unire le loro forze e le loro

storie per contrastare le politiche guerrafondaie. Quella di Libero

rappresenta un’iniziativa di assoluto cattivo gusto che la dice lunga sul

modo di operare di certa destra e dei loro organi di informazione. Non

contenti del sistema di censura che hanno imposto al Paese o delle

vergognose leggi truffaldine finalizzate a ridurre gli spazi di pluralismo

e di democrazia, come quella che ci ha imposto di raccogliere 75 mila firme

a pochi mesi dal voto per poter presentare la nostra lista alle prossime

elezioni europee, ora pubblicano, senza alcun pudore, liste di proscrizione

contro i nostri candidati. Per fortuna, la risposta a questi signori è

stata data loro direttamente dagli oltre centomila cittadini che in poche

settimane hanno sottoscritto le nostre liste di candidati in tutto il

territorio nazionale, dimostrando a quanti ci davano già per spacciati, che

la lista “Pace Terra Dignità” si appresta ad essere, piaccia o non piaccia

ai signori della guerra e dell’austerity, come l’unica vera novità delle

prossime elezioni europee nel nostro Paese”.

E’ quanto dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale

di Rifondazione Comunista.