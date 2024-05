DESIRÒ (LIB-POP): PIÙ CHE DI UN PRIMO MAGGIO “POLITICO”, SERVE UNA RIFLESSIONE SULLE MORTI SUL LAVORO

(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 01 maggio 2024 “Sebbene un lieve calo negli ultimi due anni, la piaga delle morti sul

lavoro continua ad essere uno stillicidio quotidiano di vite perse durante

lo svolgimento delle proprie attività: il nostro Paese necessiterebbe che

il *Primo* *Maggio* di quest’anno corrispondesse ad una profonda

riflessione su questo tema, piuttosto che l’ennesima occasione di

strumentalizzazione utilizzata dalle opposizioni parlamentari per una

campagna elettorale demagogica e senza soluzione di continuità”, così *Claudio

Desirò*, *Segretario di Italia Liberale e Popolare*, esprime l’augurio

dell’Associazione in occasione della *Festa dei Lavoratori*.

“I dati sono allarmanti: ogni giorno nel nostro *Paese* 3 persone perdono

la vita durante lo svolgimento delle proprie mansioni e molte di più

rimangono vittima di incidenti, fortunatamente, non mortali. Davanti a dati

simili, anche chi oggi è all’opposizione, ma ha governato nei più di 10

anni precedenti, dovrebbe fare opera di assunzione di responsabilità,

esimendosi dalla *demagogia* spicciola ed adoperandosi affinché a questa

strage possa essere messa fine”, continua *Desirò*.

“Purtroppo, l’abitudine alla *propaganda* continua non prevede di

affrontare i problemi e risolverli, ma li si cavalca, come avviene anche

oggi, a scopo *elettorale*. L’obiettivo *Zero Morti sul Lavoro* può essere

utopia, ma l’augurio è quello di intraprendere un percorso che possa

arginare questa piaga, attraverso *cultura* della sicurezza, *controlli*

stringenti e collaborazioni per accelerare sul fronte *prevenzione*”,

conclude *Desirò*.