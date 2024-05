(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 01 maggio 2024 Commissione Orlandi – Gregori, Marchetti (Lega): “Giovedì 9 maggio iniziano le audizioni”

Roma, 1 mag. – “Giovedì 9 maggio partiranno le audizioni nella Commissione d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Inizieremo con i familiari delle due giovani e ascolteremo tra i primi Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, che in questi anni con coraggio non ha mai smesso di cercare la verità, e che ringrazio per essersi messo da subito a disposizione.

L’auspicio è quello di trovare elementi utili che sappiano indirizzarci verso risposte concrete e definitive che le famiglie delle due giovani scomparse e tutto il Paese attendono da oltre quarant’anni. Ho fortemente voluto che si costituisse questa commissione d’inchiesta perché era doveroso che anche il Parlamento desse il proprio contributo. Porteremo avanti questo impegno con serietà per fare luce su vicende avvolte ancora da troppi interrogativi: il nostro obiettivo è la verità e lo perseguiremo con determinazione”.

Così il deputato della Lega Riccardo Augusto Marchetti, vicepresidente della commissione d’inchiesta Orlandi – Gregori