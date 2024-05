AC UDINE, le Frecce Tricolori testimonial della campagna di sicurezza stradale

(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 01 maggio 2024 AUTOMOBILE CLUB

UDINE E FRECCE

TRICOLORI INSIEME

PER LA SICUREZZA

STRADALE

integrale ben allacciato.

Federico De Cecco

Pony 10 Solista

Sicuri in volo, sicuri in strada

VOLA ALTO: RISPETTA LE REGOLE

“ Indosso sempre il casco

Sicuri in volo, sicuri in strada

VOLA ALTO: RISPETTA LE REGOLE

“ Eseguo sempre

una manutenzione

regolare del mio veicolo.

Massimiliano Salvatore

Pony 0

AUTOMOBILE CLUB

UDINE E FRECCE

TRICOLORI INSIEME

PER LA SICUREZZA

STRADALE

Sicuri in volo, sicuri in strada

VOLA ALTO: RISPETTA LE REGOLE

“ In auto e in volo mi sento

sempre responsabile verso

chi mi accompagna.

Pierluigi Raspa

Capo formazione

AUTOMOBILE CLUB

UDINE E FRECCE

TRICOLORI INSIEME

PER LA SICUREZZA

STRADALE

Sicuri in volo, sicuri in strada

VOLA ALTO: RISPETTA LE REGOLE

“ Rispetto sempre

la segnaletica.

Fallo anche tu.

Franco Paolo Marocco

Pony 6

AUTOMOBILE CLUB

UDINE E FRECCE

TRICOLORI INSIEME

PER LA SICUREZZA

STRADALE

AUTOMOBILE CLUB UDINE E FRECCE TRICOLORI INSIEME PER LA SICUREZZA STRADALE

Sicuri in volo, sicuri in strada

VOLA ALTO: RISPETTA LE REGOLE