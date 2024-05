1 maggio; Ronzulli (FI): celebriamo festa con risultati record su occupazione

(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2024

“In un solo anno, ci sono 300mila occupati in più, sono cresciuti i dipendenti a tempo indeterminato, è salito il tasso di occupazione, ad un livello mai toccato negli ultimi 46 anni, ed è calata la disoccupazione. Il governo e il centrodestra celebrano così il primo maggio: con risultati record. La festa dei lavoratori deve essere il giorno in cui si tirano le somme, senza propaganda. Molto è stato fatto. Molto stiamo facendo, per esempio con sgravi fiscali pari al 100 per cento in favore delle aziende che assumono giovani, donne in difficoltà e over 35 nelle zone economicamente svantaggiate, che siano disoccupati da almeno due anni. Si tratta di una politica di incentivi e riduzione delle tasse che rappresenta una delle battaglie storiche di Forza Italia. Molto ancora faremo, soprattutto per garantire maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare attenzione alla prevenzione e ai controlli, per combattere in modo efficace questa drammatica spirale di incidenti e morti. Bene i concertoni, ma noi cantiamo con la forza dei numeri”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.