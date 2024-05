(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 01 maggio 2024 1 MAGGIO, POLIDORI (FI): LAVORO È LIBERA ESPRESSIONE DI SÉ PER LA SOCIETÀ. FORZA ITALIA SEMPRE DALLA PARTE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI.

Buon 1 maggio alle donne ed agli uomini – 300 mila in più dell’anno scorso! – che contribuiscono al progresso sociale ed economico del Paese attraverso il loro lavoro.

Le istituzioni garantiscano a tutti i diritti fondamentali, a partire dalla sicurezza e dalla parità salariale.

Il lavoro è anzitutto libera espressione di sé, attiene alla dignità ed alla piena indipendenza. Per questo desidero rivolgere un augurio sentito alle donne, particolarmente a coloro che ogni giorno mettono a disposizione della società il proprio potenziale umano e professionale, senza rinunciare alla cura della famiglia, dei figli e delle persone fragili. Queste donne troveranno sempre al loro fianco Forza Italia, che, con Azzurro Donna, è impegnata al governo, nelle istituzioni e nella società per migliorare la loro condizione, con interventi come quelli varati dall’esecutivo dedicati a favorire l’occupazione, la conciliazione famiglia-lavoro e contemporaneamente l’abbassamento del carico fiscale.

Così la parlamentare di Forza Italia e Segretario nazionale di Azzurro Donna, Catia Polidori.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma