(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 01 maggio 2024 1 maggio, Guidi (FdI): “Per disabili il lavoro sia sogno e non incubo”

“In questo Primo Maggio, il mio pensiero si rivolge come sempre alle persone con disabilità, costrette a scontare duri e intersecati livelli di discriminazione e di attesa. Per queste persone spesso il sogno di un lavoro diventa un incubo e il primo articolo della Costituzione è ancora difficile da raggiungere, ma con impegno e dedizione, stiamo facendo il nostro meglio per rendere l’Italia una Nazione più forte. A chi ha un lavoro, a chi non ce l’ha, a chi lo cerca, a chi lo ha perso, a chi lo inventa, a chi lo difende, a chi lotta per ottenerlo: buon primo maggio a tutti noi”. Lo afferma il senatore Antonio Guidi, in occasione del Primo Maggio.