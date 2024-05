(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 01 maggio 2024 1 Maggio. Berrino (FdI): “Con governo Meloni 300mila occupati in più”.

“Esiste una grande differenza tra questo Governo e i precedenti. L’attuale Esecutivo, infatti, mira a ottenere risultati concreti in termini di occupazione. I Governi precedenti hanno scommesso oltre 3 miliardi di euro del Pnnr su Gol, per rendere occupabili, e non occupati, gli italiani. Il governo Meloni, con il progetto Gol ancora in itinere, ha creato centinaia di migliaia di posti di lavoro, certificati dagli oltre 300mila nuovi occupati rispetto al 2023”.

Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, capogruppo in commissione Giustizia in Senato

