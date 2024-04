(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 30 aprile 2024 Tel. 0522/590211

COMUNE DI Fax

e-mail:

0522/590236

ALBINEA oppure

a.re.it

Provincia di Reggio Emilia sito Internet:

http://WWW..COMUNE. ALBINEA..RE..IT

Oggetto: comunicato stampa

Tratto di strada chiusa dal 7 maggio per riparazione

fognatura

ALBINEA ( 2024) – A partire da martedì 7 maggio, dalle ore 8 alle ore 18, il

tratto di strada di via Castellena dal civico 17/a (Ristorante Filippini) al civico 21

(incrocio con via Barigazzi che porta alla Chiesa Beata Vergine di Lourdes) sarà

chiuso per consentire a Iren Acqua Reggio la riparazione della fognatura

pubblica.

La chiusura sarà necessaria fino al completamento dell’opera

Marco Barbieri