(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 30 aprile 2024 Sport: Cavandoli (Lega), approvazione pdl partecipazione tifosi in società sportive importante passo avanti

Roma, 30 aprile – “L’approvazione della proposta di legge della Lega sulla partecipazione dei tifosi nelle società sportive è un importante passo avanti per l’introduzione di una governance, già diffusa all’estero, con cui tramite una partecipazione azionaria o di quote gli appassionati possono avere una voce nella gestione delle società stesse. Un progetto di legge, a prima firma del capogruppo Riccardo Molinari, che promuove lo sport come forma di coesione e aggregazione sociale sana e nel segno della legalità. Le società sportive a partecipazione popolare potranno ricevere in gestione impianti sportivi pubblici, stadi, palazzetti dello sport o strutture analoghe, con vantaggi sia per le amministrazioni territoriali e statali, sia per il servizio. Una esperienza che ho potuto constatare in prima persona come socia della Parma Partecipazioni Calcistiche S.P.A., una dei pionieri della partecipazione societaria popolare in una squadra di calcio nel nostro Paese: auspico dunque che la proposta di legge possa avere un rapido iter di approvazione definitiva”.

Lo dichiara la deputata della Lega Laura Cavandoli.