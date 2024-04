(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 30 aprile 2024 Scuola: Cantalamessa (Lega), grazie a Valditara prorogati contratti ATA

Roma, 30 apr. – “Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, e la Lega ancora una volta passano dalle parole ai fatti: approvata oggi in CdM la proroga dei contratti ATA rispettando, quindi, l’impegno preso con il personale assunto nell’ambito dei progetti Pnrr e Agenda Sud. Grazie al MIM, che ha individuato una dotazione di 14 milioni di euro dei 18,5 stanziati, si consente a 6.147 collaboratori di continuare a lavorare per tutto l’anno scolastico. Da sempre la Lega è al lavoro per la tutela dei lavoratori e della scuola, e oggi ha mantenuto un’altra promessa”.

Così in una nota il senatore campano della Lega Gianluca Cantalamessa.

Ufficio Stampa Lega Senato