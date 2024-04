progetto VOLONTA.RIO

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 30 aprile 2024 SONO APERTI I TERMINI DEL PROGETTO VOLONTAR.IO

Con determinazione n. 263/2024 è stato pubblicato il bando per il progetto

VOLONTAR.IO, che permette di individuare ragazzi/e dai 14 anni in su, di

svolgere un’esperienza di volontariato per il periodo estivo presso le

Associazioni del territorio, secondo le proprie attitudini ed interessi.

L’attività si svolgerà presso Enti del Terzo Settore e Associazioni sportive

regolarmente registrate, che operano senza scopo di lucro e hanno offerto la

propria disponibilità allo svolgimento del progetto, ai sensi della

deliberazione di Giunta Comunale n. 53/2024. Il bando è disponibile sul sito

Internet comunale. I termini per presentare la domanda sono aperti fino al

30/05/2024.

I posti disponibili messi a bando sono 28 tra Davide Pacassoni odv, Pro

Loco, Bimbi per Natura e Regno di Fuori.

L’obiettivo è permettere ai giovani di partecipare a esperienze

significative, contribuendo a migliorare il territorio in cui vivono.

I ragazzi potranno operare in vari ambiti, culturale, sociale, inclusione,

natura e ambiente.

Info: Ufficio Politiche Giovanili 0541.828157

Ufficio Cultura e Associazionismo 0541.828122

il bando è disponibile qua:



