(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 30 aprile 2024 PREMIERATO, FOTI (FDI): NO SCAMBIO, SOLO ATTUAZIONE PROGRAMMA

“Comprendiamo che per i colleghi del Pd- avvezzi alle chiacchiere – appaia

strano ma, portando in Aula il Premierato, stiamo facendo una cosa, per

loro surreale: ‘attuazione del programma’ votato dagli Italiani’”. Così su

X il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.