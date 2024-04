(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 30 aprile 2024 Lavoro, Matera (FdI): svolta epocale per l’Italia e il Sud

“L’approvazione del dl Coesione, approvato oggi in Consiglio dei Ministri, segnerà una vera svolta epocale per la nostra Nazione e in particolare per il Mezzogiorno”.

Lo afferma in una nota alla stampa il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, capogruppo di Fdi in Commissione Politiche UE, commentando il decreto Coesione approvato oggi dal CdM.