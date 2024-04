(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 30 aprile 2024 Lavoro. Malan (FdI): da governo Meloni misure per crescita con taglio tasse e sostegno ai redditi bassi. Per FdI un modello da porta in Europa

“Le misure varate dal governo Meloni sono finalizzate alla crescita attraverso il taglio delle tasse sul lavoro col sistema “più assumi meno paghi” e sostenendo i redditi più bassi. Ci sono anche più risorse per il sud e questo è il modello che Fratelli d’Italia vuole portare in Europa dopo il record di occupazione ottenuto in Italia”.

Così ai tg Rai il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan

