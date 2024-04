(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 30 aprile 2024 Inps, Cattaneo (FI): “Auguri di buon lavoro a direttore Vittimberga”

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Valeria Vittimberga, nominata direttore generale dell’Inps. La sua nomina, dopo quella del presidente Gabriele Fava, completa il quadro della governance dell’Inps, un istituto importante e fondamentale per il Paese, chiamato a nuove sfide quali la modernizzazione dei sistemi e l’innovazione tecnologica, per fornire ai cittadini servizi sempre più di qualità e trasparenti. Sono certo che il nuovo corso che parte oggi saprà centrare gli ambiziosi obiettivi per un Paese sempre più moderno, digitale e al passo con i tempi”.

Così in una nota Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e Responsabile nazionale dei dipartimenti del partito azzurro.

