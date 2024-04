(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

mar 30 aprile 2024 G7. Bonelli (AVS): Si sono riuniti i Dracula del pianeta, 100 miliardi per

clima in 5 anni ma si spendono 2.443 miliardi per armi

“L’Italia, con il ministro Pichetto Fratin, al G7 Ambiente, ha raccontato

un film diverso dalla realtà. La realtà è che il governo Meloni vuole

trasformare l’Italia in un hub del gas, come dimostrano i contratti di ENI

con il Qatar per acquistare gas liquido oltre il 2050. L’accordo sui

biocarburanti serve solo per sfruttare le terre africane, con idee come il

Progetto ENI di trasformare 1 milione di ettari agricoli a coltivazione di

biocarburanti sottraendo cibo nelle aree del centro Africa, come il Rwanda,

dove è più alto l’indice di mortalità per fame. Infine si parla di successo

per aver riaffermato l’impegno di mobilitare 100 miliardi di dollari

all’anno destinati ai finanziamenti per il clima dal 2020 al 2025, mentre

ogni anno per armamenti si spendono 2.443 miliardi di dollari all’anno, con

750 milioni di persone che nel mondo soffrono la fame. Il G7 ha l’obbligo

morale e la responsabilità storica di agire con molto più coraggio e

ambizione, per il futuro e anche per la pace. Vanno stanziate risorse

finanziarie molto più significative per combattere il cambiamento climatico

e sostenere gli sforzi di adattamento nei Paesi più vulnerabili. La crisi

climatica richiede un’azione urgente e decisiva, non promesse rinnovate

senza un reale incremento del sostegno finanziario”.

Così, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di

Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

