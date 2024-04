(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 30 aprile 2024 Fisco: Guerra (PD), niente 100 euro a redditi sotto 8.500, ma governo non lo dice

Dichiarazione di Maria Cecilia Guerra del Partito Democratico, responsabile Politiche del lavoro

“Però che questi fantomatici 100 euro di bonus tredicesima erogato a gennaio non li date ai lavoratori dipendenti che, pur avendo coniuge e figlio a carico, hanno un reddito inferiore a 8500 euro non lo avete mica detto! (me lo sono dovuta leggere nel comunicato stampa)”. Lo scrive su X Maria Cecilia Guerra del Partito Democratico, responsabile Politiche del lavoro.

Roma, 30 aprile 2024