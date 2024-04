(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

FI: Cappellacci, sondaggi danno ragione a linea Tajani

“I risultati degli ultimi mesi e i sondaggi dell’ultima settimana danno ragione alla linea di Antonio Tajani. I nostri riferimenti sono quelli che hanno fondato l’Europa. Preferiamo pensare a De Gasperi piuttosto che Vannacci o personaggi di quel genere. Tajani è una garanzia per il futuro dell’Italia in Europa, per la sua esperienza ultratrentennale, per il ruolo che ha svolto, per l’autorevolezza che è riuscito a portare in Europa”.

Così Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia e presidente della commissione Affari Sociali intervenendo ad Agorà. “Mi piacerebbe che ci si confrontasse su quelle che sono le necessità vere del Paese e soprattutto sul ruolo che l’Italia potrebbe avere in Europa: oggi abbiamo una leader autorevole e rispettata e questa è una situazione molto diversa rispetto al passato”, ha concluso.

