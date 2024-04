(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

EUROPEE: BERGAMINI, "NOSTRI CANDIDATI PER UNA UE COERENTE E COMPETENTE"

“Oggi abbiamo presentato le liste dei nostri candidati. Abbiamo ottime candidature, di persone qualificate e competenti come la Chinnici, europarlamentare uscente e simbolo dell’antimafia. Ci prepariamo a mandare in Europa persone competenti, preparate, sensate, pragmatiche, che daranno un contributo di intelligenza e di capacità al prossimo Europarlamento. Il nostro auspicio è costruire un governo in Europa il più coerente possibile, senza dover scendere a compromessi che a volte sfidano le leggi di gravità e producono risultati non brillanti, come il Green Deal.” Lo ha detto Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia, ospite a Tagadà.

