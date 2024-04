(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 30 aprile 2024 CARTA VENARIA: SQUERI (FI), “POSIZIONE ITALIA INCISIVA GRAZIE A PICHETTO FRATIN”

“Il documento finale sulla ‘Carta di Venaria’ del Vertice G7 Ambiente, Energia e Clima, sottolinea gli impegni già presi e avvia la loro attuazione concreta, rappresentando una testimonianza tangibile dell’importanza delle azioni coordinate a livello internazionale per affrontare la crisi climatica. Grazie al lavoro del ministro Pichetto e della nostra delegazione al G7, possiamo guardare al futuro con speranza e determinazione nell’affrontare le sfide ambientali che ci attendono. L’intesa storica sulla ‘Carta di Venaria’ va ben oltre lo stop al carbone nella produzione di energia, fissato per la prima metà della decade 2030. La creazione della fondamentale “Coalizione G7 sull’Acqua” rappresenta un passo avanti cruciale nel coordinare gli sforzi per affrontare la crisi idrica globale. Inoltre anche l’impegno sulle emissioni di metano da combustibili fossili e sull’espansione delle fonti rinnovabili è degno di apprezzamento. Ringraziamo quindi ministro Pichetto Fratin per il suo impegno costante e per aver rappresentato in modo incisivo la posizione dell’Italia, perfettamente in linea con il documento finale del Vertice. È evidente che affrontare le sfide ambientali globali richiede un’azione concertata e coordinata e solo uniti nella stessa direzione possiamo sperare di salvaguardare il futuro del nostro pianeta.” Così in una nota il deputato e responsabile del Dipartimento energia di Forza Italia, Luca Squeri

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma