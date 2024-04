(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 30 aprile 2024 AGRICOLTURA, CARETTA (FDI): BOMBARDIERI NON SA DI COSA PARLA

“L’attacco del segretario della UIL, Bombardieri, al ministro Lollobrigida

sul prezzo dell’olio è tipico, purtroppo, di chi parla in malafede. Pagare

un litro d’olio 12 euro non significa accontentare l’indirizzo politico di

un ministro, ma premiare il lavoro che ci sta dietro, degli agricoltori e

di tutti gli operatori del comparto. Un concetto che dovrebbe stare a cuore

a chi dovrebbe, almeno in teoria, difendere gli interessi dei lavoratori.

Principale obiettivo di questo Governo è la promozione del valore del

lavoro agricolo e del ruolo degli operatori nelle filiere, riconoscendo il

giusto prezzo dei prodotti. Dispiace che proprio un sindacalista scelga di

ignorare questa realtà per attaccare gratuitamente un esponente di Governo,

che opera per tutelare il valore del lavoro, come peraltro indicato dalla

nostra Costituzione.”

Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia,

vicepresidente della commissione agricoltura a Montecitorio

Ufficio stampa on. Caretta (FdI)