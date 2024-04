(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 29 aprile 2024 Salario minimo: Delegazione PD domani in Cassazione per depositare legge di iniziativa popolare

La delegazione del Partito Democratico che si recherà domani mattina alle 10 in Cassazione per depositare la proposta di legge di iniziativa popolare per riproporre il Salario minimo in Parlamento sarà composta da Marta Bonafoni, Maria Cecilia Guerra, Arturo Scotto e Pietro Galeone.

Roma, 29 aprile 2024