(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 29 aprile 2024 COMUNICATO STAMPA

RAMELLI, RAMPELLI (VPC-FDI): QUARANTANOVE ANNI FA MORIVA SPRANGATO A MILANO

UN RAGAZZO DI DESTRA

*Bello oggi vedere la sua immagine postata ovunque, difficile trasmettere

quel clima di odio viscerale che si respirava ovunque*

“SERGIO RAMELLI, PER L’ETERNITÀ

Il 29 aprile 1975 ci sta nella pelle. Moriva a Milano un ragazzo di destra

sprangato e ridotto in coma. A 49 anni di distanza è bello vedere ovunque

le sue immagini postate da tutta Italia con il suo ricordo commovente.

Difficile trasmettere quel clima di odio viscerale che si respirava nei

quartieri, nelle scuole, nelle università.

Un professore di Sergio consegnò un suo tema ai comunisti del liceo, loro

lo affissero in bacheca evidenziando i suoi pensieri non allineati e

scatenando una spirale di violenza contro di lui.

Lo aspettarono sotto casa per colpirlo con una Hazet 36, una chiave inglese

che lo avrebbe fatto sprofondare in una lunga agonia che non impietosì

nessuno. Quando un consigliere comunale di Milano del Msi prese la parola

per dare notizia della sua morte, parti un applauso di scherno, grida di

giubilo si levarono dalla platea. Pazzesco, ma tragicamente vero.

Quella guerra civile strisciante non si potrà mai far capire, non ha la

solennità di una guerra, e per questo suona ancora più ingiusta e orribile.

Ti dava l’illusione della normalità, ma ti faceva convivere con la paura

ogni giorno, ogni notte, ti limitava le libertà più innocenti, ti negava

equità e giustizia.

Per questo i rigurgiti di violenza che goffamente la sinistra radicale

cerca di alimentare con il silenzio complice di molti vanno stroncati alla

radice con la cultura eroica della non violenza.

La grande consolazione è sapere che Sergio e tutti gli altri nostri ragazzi

uccisi da un odio feroce resteranno sempre giovani, belli e coraggiosi.

Mentre i nostri anni passano i loro volti rimangono gli stessi.

Loro sono morti solo quel giorno, loro vivranno per l’eternità.

Ciao Sergio”.