Oggi sono intervenuto così in consiglio comunale

(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 29 aprile 2024 30.000 euro di danni al Belluzzi, 10.000 al Fermi – e sono stime destinate a crescere. Non solo a Bologna: ci sono danni a Pisa, al Severi di Milano e in molti altri istituti. Dalle autogestioni si è passati alle occupazioni e, oggi, alle occupazioni con gravi danneggiamenti degli edifici, in un crescendo di sfoghi di violenza da parte degli studenti.

Penso che un insegnamento fondamentale dell’ora di educazione civica (che, come dico spesso, non frammenterei come avviene ora tra le varie materie, ma le darei una sua dignità propria) sarebbe quello della cura dei beni comuni. Credo che l’idea di “scuole aperte”, intanto, sia molto utile per far percepire ai ragazzi lo spazio scolastico come proprio, ovvero per cominciare a considerare la scuola non solo un bene pubblico, ma appunto un bene comune, materiale e immateriale.

Per capire bene questa differenza, nell’ora di educazione civica dovremmo prevedere anche l’educazione finanziaria dei ragazzi. Non tanto e non solo per far capire loro il valore del denaro (e, quindi, anche il costo di eventuali danni ai beni comuni), ma perché una maggiore consapevolezza del sistema economico aiuta sicuramente autilizzarlo al meglio. Ciò ricomprende anche gli aspetti della solidarietà sociale, ad esempio. Per i ragazzi, l’esperienza concreta è fondamentale, quindi credo potrebbe essere interessante avviareun progetto didattico attraverso il quale gli studenti possano imparare a gestire alcune risorse delle scuole nelle quali studiano,in modo da averne un ritorno economico, che poi possa essere reinvestito nella scuola stessa.

Credo che oggi i giovani, abituati al mondo digitale e a una realtà spesso virtuale, abbiano necessità di concretezza e di esperienza reale. La scuola ha il compito primario di insegnare delle nozioni, ma allo stesso tempo dovrebbe educare “facendo fare”. I ragazzi andrebbero impegnati nella cura del “bene comune scuola”, piantando alberi, pulendo i graffiti, sistemando i danni: tutte azioni concrete volte alla cura del luogo dove si vive la maggior parte della propria giornata. La scuola, come avviene negli Stati Uniti, può diventare il centro motore per la cura del quartiere, favorendo un più alto livello della qualità della vita, la socializzazione tra le persone e le generazioni e la diffusione di coscienza civica.

Infine, per i vandali, a poco serve, dal punto di vista educativo,che i genitori mettano mano al portafoglio: facciamo un censimento delle associazioni disposte ad ospitarli per alcune ore di volontariato e mostriamo loro il valore sociale del fare del bene.

La scuola, infatti, è una comunità educante, non isolata dal contesto sociale e famigliare. E la comunità non esclude nessuno. Per questo vorrei aggiungere un pensiero di condanna alle parole di Vannacci, che ha proposto la ghettizzazione dei disabili e una scuola basata sulla selezione.

La scuola non deve selezionare, ma accogliere e pro-muovere, letteralmente. Lo dice anche la nostra costituzione: dobbiamo rimuovere gli ostacoli. E se da noi può sembrare banale, pensiamo a quanto fatto invece al sud da don Pino Puglisi, da don Merola, da don Patricello, da tutti i sacerdoti che ancora oggi vanno a prendere i ragazzi a casa strappandoli alla criminalità organizzata.

Ecco la scuola non è solo un atto burocratico, ma una vera comunità educante, di cui tutti dobbiamo sentirci parte.