(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 29 aprile 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*DALLA SILP CGIL FALSITA’ STRUMENTALI: PUNTUALIZZAZIONE DA PARTE

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE*

L’Amministrazione Comunale ha accolto con stupore il comunicato della

SILP CGL, dal momento che in cinque anni di governo non è mai stato

chiesto un incontro ne tanto meno sono intercorse comunicazioni di alcun

tipo, a differenza delle altre sigle sindacali, sempre presenti e con le

quali il rapporto è stato costante e proficuo.

Una sorpresa che aumenta in considerazione che, assieme ai dirigenti del

Commissariato, sono stati emessi aggiornamenti continui sull’andamento

del cantiere Ex Gil e sul tentativo messo in campo dall’Amministrazione

di trovare una sede provvisoria alternativa più adeguata. Sintomatico

anche il fatto che la SILP CGL non abbia effettiva contezza delle quote

di accollo per le spese di affitto dell’attuale commissariato, che è a

carico del Comune di Mirandola per un 25%, per un 30% ad UCMAN, per un

30% alla Fondazione CRM e per un 15% alla Prefettura (e non un 50% a

carico della Prefettura e un 50% alla Fondazione CRM, come da loro

dichiarato).

Per quanto riguarda la cittadinanza onoraria, per la votazione in

Consiglio Comunale è stato invitato tutto il Commissariato: senza invii

specifici ad alcuna sigla sindacale. Evidentemente la SILP CGL non ha

ritenuto opportuno presenziare; per quanto riguarda il conferimento

pubblico, che avverrà il 16 maggio p.v. non sono ancora stati

formalizzati gli inviti. Con riferimento all’ex Gil, è stata proprio la

precedente Amministrazione ad indicare che il vecchio commissariato

diventasse la sede della Tenenza della Guardia Di Finanza, e per questa

scelta, non abbiamo mai letto critiche da parte del SILP GCIL. Così come

la redazione del progetto, avvenuta in una fase molto diversa da quella

attuale sia dal punto di vista dell’impatto dei costi e con un ruolo di

soggetto attuatore in capo al Comune, che tuttavia trovandosi ad

intervenire su un immobile non a proprio patrimonio, non ha potuto

sopperire alle criticità sopraggiunte con fondi propri.

A seguito dell’affidamento dei lavori, si è rilevata la necessità – da

parte del coordinatore della sicurezza – di intervenire con opere

provvisionali aggiuntive e una bonifica bellica, che il Comune non ha

potuto finanziare e per cui sono immediatamente intercorse

interlocuzioni con il Commissario regionale e il Ministero dell’Interno,

al fine di garantire le risorse economiche necessarie. Criticità alle

quali si sono aggiunti il Covid, il caro materiali e problematiche

tecniche legate alla necessità di interventi strutturali più complessi,

come avvenuto in molti altri interventi su immobili vincolati. Non solo,

il Comune ha richiesto ulteriori stanziamenti per garantire un

Commissariato completo di alloggi e definitivo, in quanto col progetto

presentato in origine si erano dovute espungere le lavorazioni per il

parcheggio seminterrato e per il secondo piano alloggi: necessità che

questa Amministrazione sta perseguendo fermamente, assieme alla

ripartenza del cantiere e alla conclusione dell’opera. La disponibilità

al confronto sulle necessità del commissariato c’è sempre stata, non

solo a un mese dalle elezioni.//