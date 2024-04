(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 28 aprile 2024 Lavoro: Fontana, maggiore impegno comune per garantire tutela e sicurezza

Roma, 28 apr – “Non ci può essere lavoro senza sicurezza. I drammatici fatti di cronaca che si registrano con allarmante frequenza, non da ultime le tragedie nel cantiere edile di Firenze e nella centrale idroelettrica di Suviana, richiamano la necessità di un maggiore impegno comune, innanzitutto da parte delle istituzioni, rivolto alla tutela dei lavoratori, soprattutto di chi opera nei settori più a rischio. La giornata di oggi rappresenta anche l’occasione per sostenere la diffusione della cultura della sicurezza e della formazione continua. Rinnovo il mio ringraziamento a chi opera nel campo della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro e la mia sentita vicinanza ai familiari delle vittime”.

Lo dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro.

Luca Finocchiaro

Portavoce del Presidente della Camera dei deputati

On. Lorenzo Fontana