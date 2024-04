(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2024

FITTO: GIORGIA MELONI CAPOLISTA E’ UNA BUONA NOTIZIA ER L’ITALIA E PER L’EUROPA

“Giorgia Meloni capolista per le Elezioni Europee è una buona notizia per l’Italia e per l’Europa”: così il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto.

“Per l’Italia perché è una conferma del buon governo e del progetto politico che ha portato Fratelli d’Italia a essere il primo partito”, spiega il Ministro.

“Per l’Europa, per dare valore e concretezza ai nostri principi di libertà e crescita all’interno di un’Unione europea che riconosca e valorizzi le diversità. Per consolidare e rafforzare la presenza della famiglia dei Conservatori”, conclude Fitto.