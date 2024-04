(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2024

EUROPEE, CIABURRO (FDI): CANDIDATURA MELONI MOTIVO D'ORGOGLIO

“La candidatura del presidente Giorgia Meloni in tutte le circoscrizioni

per le elezioni europee dell’8-9 giugno è motivo di orgoglio per tutta la

famiglia di Fratelli d’Italia. La sua coerenza ci sprona a lavorare ancora

di più e meglio per portare a Bruxelles la politica di centrodestra. C’e’

chi le elezioni europee le ha sempre utilizzate come strumento per misurare

il proprio consenso e occasione per distribuire cariche politiche. Per noi,

invece, rappresentano un appuntamento importante per delineare una nuova

Europa, meno burocratizzata e più vicina agli interessi della nostra

Nazione. La differenza tra noi e loro è netta, perché se c’è chi si è

vergognato a mettere il proprio nome sul simbolo, noi di Fratelli d’Italia

invece rivendichiamo con orgoglio la decisione di Giorgia Meloni nel farlo.

Rispetto per le proprie radici, difesa dell’interesse nazionale, tutela dei

confini e delle singole identità sono solo alcuni dei valori per noi

imprescindibili, che devono diventare modello per tutta l’Ue”.

Così in una nota Monica Ciaburro, deputato di Fratelli d’Italia e

vicepresidente della Commissione Difesa