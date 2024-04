(AGENPARL) - Roma, 27 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 27 aprile 2024 *TANGENZIALE DI CASTEL SAN GIOVANNI, STRAGLIATI E RANCAN (LEGA): “PASSO

AVANTI VERSO RISOLUZIONE GRAZIE AL LAVORO DEL MINISTRO SALVINI”*

BOLOGNA, 27 APR – Il consigliere regionale della Lega, Valentina

Stragliati, e il capogruppo in Regione e segretario della Lega Emilia,

Matteo Rancan, esprimono il loro plauso al Ministro delle Infrastrutture e

dei Trasporti, Matteo Salvini, e a tuttti i funzionari per la firma del

decreto interministeriale relativo alla nuova concessione dell’A21

Torino-Piacenza.

Questo importante passo segna un significativo avanzamento nel processo di

gestione dell’autostrada, passando dal precedente gestore, Salt-Società

Autostrada Ligure Toscana S.p.A., al Consorzio Stabile Sis della famiglia

Dogliani, a seguito di una complessa battaglia legale durata tre anni. La

firma del decreto da parte del Ministro Salvini è un segnale positivo per

il territorio e rappresenta una tappa cruciale verso la sottoscrizione

della convenzione di subentro, prevista entro l’estate, dopo la

registrazione da parte della Corte dei Conti.

Valentina Stragliati e Matteo Rancan sottolineano come questo sviluppo

abbia particolare importanza per il territorio piacentino e, in

particolare, per i cittadini di Castelsangiovanni. Uno degli oneri

associati alla nuova concessione è la costruzione della tangenziale nord

ovest di Castelsangiovanni, opera essenziale per dirottare il traffico

pesante dal casello autostradale a Campo d’Oro in direzione Stradella.

“La firma del decreto interministeriale da parte del Ministro Salvini

rappresenta un passo decisivo verso la risoluzione di una vicenda che ha

tenuto con il fiato sospeso il territorio per troppo tempo”, affermano

Stragliati e Rancan. “Il subentro del nuovo gestore non solo offrirà nuovi

sviluppi infrastrutturali, ma contribuirà anche a migliorare la viabilità e

la sicurezza stradale per i cittadini e le imprese del territorio”.

I due esponenti della Lega ribadiscono l’importanza della collaborazione

tra istituzioni e soggetti privati per garantire la realizzazione di opere

di interesse pubblico e confermano il loro impegno a monitorare

l’avanzamento dei lavori e delle iniziative previste dalla nuova

concessione.

“Continueremo a seguire da vicino gli sviluppi, affinché le promesse fatte

ai cittadini e alle imprese della nostra regione vengano mantenute”,

concludono Stragliati e Rancan.

