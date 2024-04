(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

SANITA', MARCHETTI (LEGA): LA GIUNTA BONACCINI CI DA' RAGIONE SULLE SPESE

FUORI CONTROLLO DELLA SANITA’ NONOSTANTE LE PROMESSE DEL PAREGGIO

BOLOGNA, 23 APR – “Forse non avevamo tutti i torti quando suggerivamo alla

Giunta Bonaccini di ricorrere a sistemi di acquisti su vasta scala,

efficientando l’operato di agenzie come Intercenter, per limitare le spese

della sanità regionale. L’assessore Donini, riconoscendo la fondatezza

della nostra proposta, aveva promesso il pareggio di bilancio per il 2023

riconoscendo un risparmio, realizzato con il nostro metodo, di 210 milioni.

Purtroppo non è bastato, i dati dicono che c’è ancora molto da fare per i

conti della sanità regionale che sono ancora preoccupanti”. Così il

consigliere regionale della Lega e vice presidente della Commissione

regionale sanità l’eurocandidato Daniele Marchetti, ha commentato la

recente delibera della Giunta Bonaccini che ha stanziato 9,3 milioni di

euro da “mettere a disposizione per la fase di chiusura dell’esercizio

2023, a sostegno dell’equilibrio economico-finanziario delle aziende

sanitarie”. Non più tardi della settimana scorsa – ricorda poi Marchetti –

il sottosegretario regionale Davide Baruffi aveva assicurato che, rispetto

ai conti delle aziende sanitarie, il “bilancio della Regione sarà a

pareggio”. La navigazione, come dicono i dati, è a vista e per questo –

conclude Marchetti – per la politica regionale della sanità c’è bisogno di

un bagno di realtà, non di propaganda”.

