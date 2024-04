Immigrazione; Ronzulli: governo italiano ha saputo affrontare emergenza

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

“I conflitti in Europa e in Medioriente potrebbero aggravare la giù grande pressione migratoria sul Mediterraneo, con aumento del traffico di esseri umani, di armi e droga. Nel solo Mediterraneo, secondo Frontex, negli ultimi mesi sono arrivate oltre 150mila persone. Il governo italiano ha saputo gestire questa emergenza rafforzando le sanzioni contro l’immigrazione clandestina, favorendo l’accoglienza di quella legale e la solidarietà, semplificando le procedure per l’avvio al lavoro degli stranieri, per il riconoscimento della protezione internazionale, migliorando le strutture stesse di accoglienza, specialmente per i minori non accompagnati. Grazia al piano Mattei, l’Italia sta poi promuovendo lo sviluppo in Africa, rafforzando i legami politici, economici sociali, culturali e di sicurezza”. Lo ha dichiarato la vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo alla conferenza dei presidenti dei Parlamenti degli Stati membri dell’Ue e del Parlamento europeo, in corso a Palma di Maiorca.