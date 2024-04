EDITORIA: BARELLI, AUGURI A NAPOLETANO PER IMPORTANTE INCARICO

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

“Auguri all’amico Roberto Napoletano per il suo importante incarico. Il Mattino e’ un giornale prestigioso a cui Napoletano saprà dare rinnovato entusiasmo con la sua determinazione, la sua passione per la notizia, le sue competenze”.

Lo scrive in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

