(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 23 aprile 2024 DL PNRR, UNTERBERGER (SVP): PARADOSSALE VOTO DI FIDUCIA SULL’ABORTO

“Mettendo la fiducia al decreto sul PNRR, il Governo proibisce al Senato di discutere e di votare gli emendamenti, tra cui anche il mio, per cancellare la norma anti-aborto introdotta alla Camera. Inutile parlare di libertà di coscienza su una questione etica se poi viene posta la questione di fiducia. È grave che una norma che attacca una conquista storica dell’autodeterminazione femminile venga approvata con un vero e proprio colpo mano.”

Così in una nota la Presidente del Gruppo per le Autonomie, Julia Unterberger.

“Non sono bastate le proteste di questi giorni e la sollevazione della Commissione europea, che ha ricordato come l’aborto non è materia che può essere trattata in un provvedimento sul PNRR. Il Governo va avanti sulla sua strada e porta nei consultori esponenti anti-abortisti, rendendo ancora più impervia l’applicazione della legge 194.

L’Italia assomiglia sempre più all’Ungheria di Orbàn che al resto dell’Europa.”

DL PNRR, UNTERBERGER (SVP): VERTRAUENSVOTUM ZUM SCHWANGERSCHAFTSABBRUCH IST PARADOX

„Indem die Regierung zum PNRR-Dekret die Vertrauensfrage stellt, verhindert sie, dass der Senat, über die Abänderungsanträge, darunter auch den von mir eingebrachten, zur Streichung der Anti-Abtreibungsregelung abstimmt. Es ist sinnlos von einer ethischen Frage und von Gewissensfreiheit zu sprechen, wenn dann die Vertrauensfrage gestellt wird. Eine Regelung, die eine historische Errungenschaft der Selbstbestimmung von Frauen in Frage stellt, wird auf diese Weise überfallsmäßig verabschiedet.

So, die Präsidentin der Autonomiegruppe im Senat, Julia Unterberger, in einer Mitteilung.

„Die Proteste der letzten Tage und der Aufruf der Europäischen Kommission, die daran erinnert hat, dass der Schwangerschaftsabbruch kein Thema ist, das in einer PNRR-Maßnahme behandelt werden kann, zeigten keine Wirkung. Die Regierung geht ihren Weg weiter und lässt militante Abtreibungsgegner zu den Beratungsstellen zu, was die Anwendung des Gesetzes 194 noch schwieriger macht. Italien ähnelt immer mehr Orbáns Ungarn als den europäischen Demokratien.“