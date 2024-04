Dichiarazioni di Carlo Capasa, Sergio Tamborini, Diego Della Valle, De Matteis (Pitti), e tagli video e foto al Luxury Summit 2024 – FORMAZIONE E SOSTENIBILITÀ 4.0- 9:3013.30 Auditorium Il Sole 24 Ore, Viale Sarca 223 MILANO.

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 23 aprile 2024 LUXURY SUMMIT 2024Formazione e sostenibilità 4.0

Milano, 23 Aprile – ore 9.00

Live & Digital

PROGRAMMA

09.00Accrediti e welcome coffee

09.30Apertura dei lavori

Fabio Tamburini Direttore Il Sole 24 Ore Federico Silvestri Direttore Generale Media and Business Gruppo 24 ORE, Amministratore Delegato 24 ORE Eventi

09.40Uno sguardo al domani: il futuro del lussoTavola rotonda:

Carlo Capasa Presidente Camera Nazionale della Moda Italiana

Giovanna Ceolini Presidente Assocalzaturifici, esponente Comitato Education Confindustria Moda

Stefania Lazzaroni Direttrice Generale Fondazione Altagamma Sergio Tamborini Presidente Sistema Moda Italia Moderano: Giulia Crivelli, Responsabile Moda Il Sole 24 Ore, e Nicoletta Polla Mattiot, Direttrice HTSI – 24Hours

10.20Capitale umano e tecnologia per un futuro sostenibile del lusso

Gemma D’Auria Senior Partner McKinsey & CompanyIn conversazione con Chiara Beghelli, Giornalista Il Sole 24 Ore

10.30 IL “SAPER FARE” ARTIGIANO FATTORE DISTINTIVO DI COMPETITIVITÀ SUL MERCATO

Alla ricerca di nuovi talenti

Francesca di Carrobio Amministratrice Delegata Hermès Italie

In conversazione con Giulia Crivelli, Responsabile Moda Il Sole 24 Ore

Formazione internazionale per plasmare il lusso di domani

Béatrice Lazat Chief People Officer KeringIn conversazione con Chiara Beghelli, Giornalista Il Sole 24 Ore

Ampliare e diversificare le competenze per crescere e far crescere Christian Boyens Vice President & Divisional Leader, Southern Europe Belmond

In conversazione con Giulia Crivelli, Responsabile Moda Il Sole 24 Ore

11.00IA GENERATIVA E TRASFORMAZIONE DIGITALE: L’INIZIO DI UNA NUOVA ERA

Il nuovo umanesimo: l’uomo al centro del futuro digitale e sostenibile Diego Della Valle Presidente e AD Tod’s

In conversazione con Giulia Crivelli, Responsabile Moda Il Sole 24 Ore

La Sfida dell’Equilibrio: l’Intelligenza Artificiale nel Sistema Moda tra creatività, personalizzazione e produttività​

Andrea Ruzzi Fashion & Luxury Lead Europe AccentureIn conversazione con Giulia Crivelli, Responsabile Moda Il Sole 24 Ore

Imprese Made in Italy: potenziare e valorizzare le competenze digitali

Alberto Arcolin CEO Celeste Commerce Hub

In conversazione con Chiara Beghelli, Giornalista Il Sole 24 Ore

AI & Cloud: il valore delle competenze digitali in un mondo in continua evoluzionePaolo Vannuzzi Responsabile Vertical Marketing Clienti Top Private, TIM Enterprise

In conversazione con Giulia Crivelli, Responsabile Moda Il Sole 24 Ore

11.40La sostenibilità sociale e ambientale di prodotto e le tecnologie digitaliSergio Scornavacca Direttore Industry Minsait in Italia e AD Net Studio (Gruppo Indra)

In conversazione con Giulia Crivelli, Responsabile Moda Il Sole 24 Ore

11.50EDUCARE AL LUSSO SOSTENIBILE CON L’INNOVAZIONE

Il Made in Italy, chiave di volta del settore da tutelare con consapevolezza e capacità di rinnovamento Antonio De Matteis CEO Kiton e Presidente Pitti Immagine

In conversazione con Nicoletta Polla Mattiot, Direttrice HTSI – 24Hours

Un nuovo paradigma per la filiera del lusso

Attila Kiss Amministratore Delegato Gruppo Florence

In conversazione con Giulia Crivelli, Responsabile Moda Il Sole 24 Ore

La formazione come strumento di coinvolgimento delle figure strategiche in ambito ESGPamela Bussi CSR Senior Manager Gruppo Prada da remoto

In conversazione con Chiara Beghelli, Giornalista Il Sole 24 Ore

Ricambio generazionale, innovazione e sostenibilità per garantire il futuro del settore Elisabetta Cianfanelli Presidente CDLM Fashion System Design Università degli Studi di Firenze e membro comitato scientifico Fondazione per la Sostenibilità DigitaleIn conversazione con Marta Casadei, Giornalista Il Sole 24 Ore

12.30FOCUS GIOIELLI – Tradizione e specializzazione per una progettazione sostenibile

Gaetano Cavalieri Presidente The World Jewellery Confederation

In conversazione con Nicoletta Polla Mattiot, Direttrice HTSI – 24Hours

Eleonora Rizzuto Direttore Sviluppo Sostenibile Gruppo Bulgari e LVMH Italia In conversazione con Nicoletta Polla Mattiot, Direttrice HTSI – 24Hours

Tavola rotonda Loredana Prosperi Direttrice Istituto Gemmologico Italiano e Relatore Consiglio Direttivo