Report. Campione (FdI): “Franchi si scusi per frase choc su lavoratori del marmo”

“Spero che Alberto Franchi voglia scusarsi per quanto improvvidamente dichiarato al giornalista di Report. Quando si parla di morti sul lavoro è doveroso il massimo rispetto”. Lo dichiara Susanna Campione, senatrice di Fratelli d’Italia eletta in Toscana, in merito alle frasi dell’imprenditore del marmo sugli incidenti in cava, a Carrara, (“Si fanno male perché sono deficienti”) a margine dell’intervista con il giornalista Rai, Bernardo Iovene. “Far passare i lavoratori del marmo come degli sfaticati o peggio come degli irresponsabili, non solo è inopportuno ma getta discredito su una realtà che è fatta di tradizioni secolari. Le inqualificabili frasi di Franchi non possono gettare discredito su una realtà antica e imprenditoriale che è il vanto non solo di Carrara ma di tutta la Toscana”.

