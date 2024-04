PICCINE – l’installazione dedicata all’assenza delle partigiane minorenni di Parma

(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2024

Parma, 22 aprile 2024. Inaugurata nella Sala del Consiglio Comunale l’installazione site-specif PICCINE di Lenz Fondazione realizzata per la Festa di Liberazione 2024 e dedicata alle Partigiane adolescenti di Parma, realizzata in collaborazione con ISREC, con la consulenza della storica e giornalista Fabrizia Dalcò e delle studentesse di varie scuole cittadine.

All’apertura al pubblico dell’installazione hanno partecipato il Sindaco Michele Guerra, il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Lorenzo Lavagetto, il Presidente del Consiglio Michele Alinovi e Federica Maestri di Lenz.

“Lenz ha sempre avuto nel tempo la capacità quasi rabdomantica di andare a cercare nella nostra città ispirazioni culturali non scontate” ha detto il Sindaco Michele Guerra “sono molto contento che la sua scintilla arrivi nella Sala del Consiglio Comunale: ci permetterà di vedere qualcosa di diverso e di portare qualcosa di nuovo all’interno del ricco programma della Festa di Liberazione 2024 in una delle sale municipali più belle del nostro Paese”

L’opera sarà visibile ad ingresso libero anche martedì 23 aprile a partire dalle ore 10.30 alle 14.30 e dalle ore 15.30 alle 19.30 e mercoledì 24 aprile a partire dalle ore 10.30 alle 14.30 e dalle ore 15.30 alle 19.30 e rielabora le biografie ‘assenti’ di diciotto giovanissime donne impegnate nell’attività partigiana da minorenni, nate fra il 1926 e il 1937, dando forma e voce al loro vissuto ‘mancante’. La creazione di videoritratti restituisce temporaneamente presenza e identità alle tante femmes inconnues di quel tempo, che hanno lottato per la libertà e la giustizia.