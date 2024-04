(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2024

*Liste PD Europee. Dichiarazione dell’Eurodeputato Pietro Bartolo**. *

*Roma, 22 aprile 2024. *Dichiarazione dell’eurodeputato Pietro Bartolo dopo

la presentazione delle liste PD.

“Plaudo alla scelta di Elly Schlein di essere capolista nel collegio Isole.

Sono convinto che il suo apporto sarà determinante per l’affermazione del

Pd a queste elezioni europee.

In questi anni ho portato avanti, insieme alla delegazione europea del Pd,

politiche sull’immigrazione che rispettassero i nostri principi di umanità

e solidarietà. Tutto questo in un clima di grande difficoltà vista la

maggioranza che governa l’Europa e l’Italia.

Per tale motivo mi rammarica il fatto che questo impegno non abbia avuto la

giusta considerazione da parte del segretario regionale e per questo, nelle

prossime ore, rifletterò attentamente sul da farsi”.

