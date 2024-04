(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2024

EUROPEE: FOTI (FDI), NOI ORGOGLIOSI DI AVERE NOME MELONI NEL SIMBOLO

“Noi, come Fratelli d’Italia, siamo orgogliosi di avere nel nostro logo il

nome di Giorgia Meloni. Non si capisce perché, se non per vergogna, il Pd

abbia fatto una scelta opposta, visto che già in passato aveva utilizzato

il nome di Veltroni nel simbolo. Come si può chiedere agli elettori fiducia

se sono gli stessi dirigenti del Pd a non averla nel proprio leader?

Schlein inserendo il proprio nome nel simbolo aveva fatto una mossa che si

poteva definire coraggiosa, perché si assumeva la responsabilità del

risultato elettorale. Non avendolo messo significa che è già una ex leader,

ammesso che lo sia mai stata dalle primarie ad oggi”.

Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, al Tg4.