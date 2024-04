(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 22 aprile 2024 Europee: D’Attorre (PD), partito plurale, aperto e rinnovato per cambiamento

“Elly Schlein ha presentato oggi le candidature del Pd alle Europee su cui ieri ha ricevuto il voto unamime della Direzione.

È un quadro che tiene assieme bene pluralismo, apertura, valorizzazione degli uscenti e rinnovamento, frutto di un lavoro che ha saputo coinvolgere l’intero partito.

Con questa squadra il Pd può ora lanciare la sfida per il cambiamento dell’Unione europea, per rilanciare la svolta post-pandemia, per contrastare il ritorno a politiche di austerità, per riaffermare il ruolo dell’Europa come progetto al servizio della pace e della distensione internazionale.

La scelta stavolta è chiara: con la destra si vota per l’Europa della stasi e dei compromessi al ribasso, priva di ogni autonomia strategica e di utilità per l’Italia; con il Pd si vota per un progetto di cambiamento europeo, l’unico nel quale gli interessi fondamentali del nostro Paese possano essere tutelati”.

Così in una nota Alfredo D’attorre, segreteria nazionale del PD.

