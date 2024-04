(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 22 aprile 2024 Europee: Bonaldi (PD), liste ampie e plurali che tengono insieme radici e anime partito

“Liste ampie, plurali, che tengono insieme le radici e le anime del PD, ma ne esprimono anche la rinnovata tensione ai mondi esterni, con scelte di straordinaria qualità e competenza. Liste che hanno raccolto il consenso unanime della Direzione nazionale del PD e oggi sono state confermate da Elly Schlein, nella sua diretta Instagram, in cui ha dato prova anche della sua capacità vera di confronto e di autorevolezza, confermandosi la segretaria che conosciamo e apprezziamo, che non teme il confronto, ascolta davvero e si assume le proprie responsabilità, mettendosi in prima persona al servizio della squadra che si presenterà alle Europee, senza risparmio e con generosità e determinazione”.

Così in una nota Stefania Bonaldi, segreteria nazionale del PD.

Roma, 22 aprile 2024