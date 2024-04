Camera dei deputati, Agenda martedì 23 aprile

(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2024

PRESIDENTE

📌Partecipazione alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell’Unione europea, Palma di Maiorca

AULA

📌9.30 – Interpellanze e interrogazioni

📌12.30 – Parlamento in seduta Comune – Elezione giudice Costituzionale

📌15 – Partecipazione quote società sportive; Terzo Settore; Conflitto d’interessi

COMMISSIONI

📌9.30 e termine votazioni Assemblea pomeridiana_Affari costituzionali – Autonomia differenziata (referente)

📌10.30_Trasporti – Audizioni su mobilità 2030

📌10.45_Ambiente – Audizioni Capo del Dipartimento Casa Italia e rappresentanti Struttura di missione per ricostruzione sisma 6 aprile 2009

📌11.30_Bilancio – DEF (referente, previste votazioni)

📌11.30_Periferie – Audizione di rappresentanti dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

📌12_Vigilanza Rai – Esame delibera parità di accesso ai mezzi di informazione per le Europee

📌17.30_Comitato legislazione – Professori Carli e Calvano sui profili critici della produzione normativa

👉Termine Assemblea pomeridiana_David Rossi – Audizione Pierantonio Zanettin, presidente della Commissione nella XVIII legislatura

EVENTI

📌Ore 10 – Il futuro del turismo costiero italiano – Quale riforma possibile? – Aula dei Gruppi Parlamentari – Interviene il segretario di Presidenza Alessandro Colucci – Diretta Webtv

📌Ore 11 – Don Lorenzo Milani – A cent’anni dalla nascita – Sala della Regina – Interviene Vicepresidente Anna Ascani – Diretta Webtv

📌Ore 11 – Per un’Italia unita e solidale contro l’autonomia differenziata – Sala Matteotti

CONFERENZE STAMPA

📌11.30 – Stefania Ascari – Presentazione libro “Le anime invincibili di Gaza” di Hanin Soufan

📌13.00 – Gerolamo Cangiano – Presentazione libro “Esplosione di luce” di Giuseppe Russo

📌14.30 – Fabio Pietrella – Vestire a norma per essere competitivi

📌17.30 – Filiberto Zaratti – Deposito quesiti referendum per abolizione parziale della legge elettorale, in occasione del compleanno del compianto Felice Besostri

📌19.00 – Simona Loizzo – Presentazione intergruppo parlamentare “Stili di vita e riduzione del rischio”

👉Link diretta conferenze stampa: https://webtv.camera.it/conferenze_stampa