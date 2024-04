Beccaria: Stefani (Lega), dopo decenni immobilismo sinistra, bene progetti sottosegretario Ostellari

(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2024

Roma, 22 apr. – “Bene il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, che sta finalmente, dopo decenni di immobilismo della sinistra sui carceri minorili, impiegando progetti e risorse per far fronte a situazioni di degrado che possono sfociare in terribili episodi. Il Cesare Beccaria rappresenta una delle peggiori eredità degli scorsi governi che non hanno investito sui carceri minorili che sono l’ultima ratio di un sistema ma che, se devono esserci, almeno siano un vero luogo di rieducazione. Per i recenti episodi che vedono indagati agenti della penitenziaria, ci rimettiamo alla magistratura ma, se confermati i fatti, sarebbero gravissimi e meriterebbero pene esemplari”.

Così in una nota la senatrice della Lega Erika Stefani, capogruppo in commissione Giustizia a Palazzo Madama.

