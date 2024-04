(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 22 aprile 2024 Basilicata: Nevi “Tendenza a vittoria netta centrodestra e Bardi”

“Dai dati che arrivano dai seggi è chiaro che c’è la tendenza di una vittoria netta del centrodestra e di Bardi. Si confermano le già rosee previsioni dei sondaggi che sono il frutto del lavoro fatto dal governatore in questi anni, anche nell’allargare la coalizione a forze più riformiste che hanno riconosciuto nel buongoverno di Bardi un approdo migliore per i loro progetti e programmi”. Lo dice Raffaele Nevi vicecapogruppo vicario alla Camera e portavoce di Forza Italia intervistato da Rainews24. “Con Azione e Italia viva non c’e’ stato alcun problema nel mettersi d’accordo sul programma per la Basilicata per i prossimi anni. Si tratta di una elezione locale e non nazionale dove ci sono maggiori differenze. Noi facciamo accordi solo sulla di base programmi e progetti chiari perché abbiamo visto che in passato, chi non fa questo, poi sconta difficoltà enormi quando governa”.

